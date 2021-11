Italijanski senat potrdil uredbo o prenosu lastništva Narodnega doma v Trstu

Trst, 18. novembra - Italijanski senat je danes v prvem branju sprejel uredbo, ki spreminja člen zaščitnega zakona o vračanju nepremičnin slovenski manjšini in predstavlja pravno podlago za prenos lastništva tržaškega Narodnega doma v Trstu na istoimensko fundacijo. To mora do 8. decembra potrditi še poslanska zbornica, sicer predlog zapade, poroča Primorski dnevnik.

Če poslanska zbornica predloga, ki med drugim ureja brezplačen prenos Narodnega doma istoimenski fundaciji, ne bo sprejela do 8. decembra, bo ta zapadel in ga bo morala vlada sprejeti na novo.

Slovenska senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc je zadovoljna s sprejetjem tega sklepa. Izrazila je še upanje, da bo ta postopek čim prej končan in da bodo lahko Slovenci začeli načrtovati dejavnosti v Narodnem domu, še poroča Primorski dnevnik.

Italijanska vlada je v začetku oktobra sprejela uredbo, s katero je spremenila člen zaščitnega zakona za Slovence v Italiji o vračanju nepremičnin slovenski narodni skupnosti v Italiji.

Slovenski Narodni dom v Trstu je bil zgrajen leta 1904 in je bil za tisti čas edinstven večnamenski dom, ki je bil z gospodarskega vidika v celoti samozadosten. Večnamenski dom je stal na takratnem osrednjem Vojaškem trgu. Načrt za masivno, v glavnih potezah klasicistično stavbo je izdelal arhitekt Maks Fabiani.

Pripadniki italijanskih fašističnih in nacionalističnih skupin so Narodni dom 13. julija 1920 napadli in požgali. Še isti dan so se znesli tudi nad 21 drugimi slovenskimi in slovanskimi ustanovami v Trstu.

V Trstu so lani prav ob 100. obletnici fašističnega požiga ob prisotnosti predsednikov obeh držav podpisali dokument o prenosu lastništva Narodnega doma v roke slovenske manjšine.