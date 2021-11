Vlada za evropska delegirana tožilca začasno predlaga Oštirja in Frank Elerjevo

Ljubljana, 18. novembra - Vlada se je na današnji seji odločila, da za evropska delegirana tožilca predlaga oba kandidata, ki sta vložila kandidaturi, to sta Tanja Frank Eler in Matej Oštir. Predlog pa je glede na sklep vlade začasen, dokler ne bodo uspešno zaključili nacionalnega dela postopka imenovanja kandidatov, so zapisali v sporočilu po seji vlade.