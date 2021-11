Skupščina Intereurope imenovala nove nadzornike

Koper, 18. novembra - Na današnji skupščini Intereurope so se delničarji seznanili z odstopom nadzornikov Andreja Rihterja in Vinka Filipiča ter odpoklicali nadzornika Milana Perovića. Hkrati so za nove člane nadzornega sveta, predstavnike kapitala, za štiriletno mandatno obdobje imenovali Sebastijana Gostenčnika, Karmen Lebe Grajf in Gregorja Koreneta.