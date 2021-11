Dikaučič na konferenci slovenskih pravnikov poudaril pomen digitalne preobrazbe

Ljubljana, 18. novembra - Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je danes na spletni konferenci slovenskih pravnikov iz sveta in Slovenije poudaril prioriteto digitalne preobrazbe pravosodja, njene prednosti in potenciale, kot tudi izzive, pri katerih je ključno, da napredni sistemi ne nadomestijo človeškega odločanja, so sporočili z ministrstva za pravosodje.

Minister je na konferenci, ki poteka pod okriljem Svetovnega slovenskega kongresa, predstavil nekaj prednostnih nalog predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju pravosodja. "Rdeča nit našega predsedovanja je zaščita človekovih pravic v luči izzivov, ki jih predstavljajo nove tehnologije in uporaba interneta. Osnovno izhodišče mora biti, da kar ni dovoljeno v resničnem svetu, ne sme biti dovoljeno niti v virtualnem svetu," je povedal v uvodnem nagovoru.

Dikaučič je še prepričan, da družbeno odgovorno delo pravnikov in pomembne odločitve, ki jih vsakodnevno sprejemajo, krepijo našo pravno državo in varujejo naše temeljne pravice in svoboščine.

Zbrane je nagovorila tudi ministrica za Slovence v svetu in zamejstvu Helena Jaklitsch, je njen urad objavil na Facebooku. "Da so slovenski pravniki v svetu dobro znani in ugledni dokazuje dejstvo, koliko Slovencev je profesorjev raznih pravnih disciplin na tujih univerzah, razveseljivo pa je, da tudi Slovenija vedno bolj krepi stike z njimi," je povedala.

Dogodek, ki poteka preko spleta, širšemu krogu slovenskih strokovnjakov iz različnih področij omogoča izmenjavo izkušenj in čim hitrejši pretok znanja, so še sporočili z ministrstva za pravosodje.