Evropski inštitut z novim razpisom za krepitev inovacij

Bruselj, 18. novembra - Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je objavil drugi razpis v okviru svoje pilotne pobude EIT HEI. V okviru razpisa bo do 40 konzorcijev, sestavljenih iz visokošolskih institucij in neakademskih organizacij, prejelo po največ 1,2 milijona evrov. Dodatna podpora je namenjena okrepitvi inovacijskih kapacitet teh institucij.