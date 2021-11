Ljubljanska borza: Delnice Zavarovalnice Triglav krepko navzgor

Ljubljana, 18. novembra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,81 odstotka in se ustalil pri 1240,54 točke. Borzni posredniki so opravili malenkost manj kot 1,3 milijona evrov prometa. V prvi kotaciji so se najbolj podražile delnice Zavarovalnice Triglav, potem ko je ta v sredo poročala o dobrih poslovnih rezultatih.