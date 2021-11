Evropska komisija začasni okvir za državno pomoč podaljšala do konca junija 2022

Bruselj, 18. novembra - Evropska komisija je začasni okvir za državno pomoč podaljšala do 30. junija 2022. Ob tem se je odločila uvesti še dva nova ukrepa, in sicer za ustvarjanje neposrednih spodbud za v prihodnost usmerjene zasebne naložbe in za podpiranje solventnosti, so danes sporočili iz predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.