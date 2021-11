Dikaučič na konferenci slovenskih pravnikov poudaril pomen digitalne preobrazbe

Ljubljana, 18. novembra - Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je danes na spletni konferenci slovenskih pravnikov iz sveta in Slovenije poudaril prioriteto digitalne preobrazbe pravosodja, njene prednosti in potenciale, kot tudi izzive, pri katerih je ključno, da napredni sistemi ne nadomestijo človeškega odločanja, so sporočili z ministrstva za pravosodje.