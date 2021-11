Grčija prekinila sodni proces humanitarnim aktivistom

Atene, 18. novembra - V Grčiji so danes prekinili sodni proces proti več deset humanitarnih aktivistom, ki so pred tremi leti pomagali migrantom, da so prišli v Grčijo. Proces so hkrati prestavili na pritožbeno sodišče. Datum za nov sodni proces še ni določen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.