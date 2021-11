Delnice iz lastninjenja konec leta na Kad

Ljubljana, 20. novembra - Delnice iz lastninjenja, ki so bile nekoč vpisane na registrskih računih, bodo konec leta nepovratno prenesene na Kapitalsko družbo (Kad), s čimer bo ta postala njihova imetnica. Če lastniki teh delnic ne želijo izgubiti pravice do nadaljnjih donosov, jih morajo do takrat prenesti na svoj trgovalni račun.