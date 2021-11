V Starem trgu pri Ložu konferenca o vzgoji za ljubezen do domovine

Stari trg pri Ložu, 20. novembra - Društvo katoliških pedagogov Slovenije v Starem trgu pri Ložu danes prireja tretjo mednarodno konferenco z naslovom Vzgoja za ljubezen do domovine in države. Med cilji konference so spodbujanje učiteljev, da pri svojem predmetu spodbujajo razvoj državljanskih kompetenc in njihovo ozaveščanje, da učence spodbujajo k aktivnemu državljanstvu.