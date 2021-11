Kovšca v pismu Zorčiču o nedopustnem in nespoštljivem ravnanju predsednika odbora za finance Polnarja

Ljubljana, 18. novembra - Predsednik DS Alojz Kovšca je na predsednika DZ Igorja Zorčiča naslovil pismo, v katerem ga poziva, da se opredeli do po njegovi oceni nedopustnega in nespoštljivega ravnanja predsednika odbora DZ za finance Roberta Polnarja. Ta je na seji odbora Kovšco pozval, da naj "naredi zgolj povzetek" mnenja DS in naj ne bere celotnega besedila.