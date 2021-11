Logar s švicarskim kolegom za okrepitev zaupanja med EU in Švico

Ljubljana, 18. novembra - Zunanji minister Anže Logar se je danes s švicarskim kolegom Ignaziom Cassisom, ki je na obisku v Ljubljani, zavzel za okrepitev zaupanja med Evropsko unijo in Švico. Ena od osrednjih točk pogovorov je bil namreč propad pogajanj o sporazumu o sodelovanju med EU in Švico. Govorila sta tudi o tem, kakšne možnosti krepitve sodelovanja so na voljo.