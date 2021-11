Švedski nogometni klubi podprli peticijo AI glede Katarja

Stockholm, 18. novembra - Švedski nogometni klubi prve in druge lige so podprli peticijo organizacije Amnesty International (AI), ki je pozvala krovno mednarodno zvezo Fifo k ureditvi razmer za tuje delavce na prizoriščih bodočega svetovnega prvenstva v Katarju. Peticijo so podpisali v vseh 32 prvo- in drugoligaških klubih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.