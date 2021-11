V +MSUM na ogled delo Viktorja Bernika Okno/luknja v muzeju

Ljubljana, 18. novembra - V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) je na ogled delo Okno/luknja v muzeju Viktorja Bernika. Z vgradnjo okna je Bernik vzpostavil refleksiven odnos do razstavišča kot bistveno relacijske kategorije, ukinil simbolno mejo, ki notranjost loči od ploščadi, in odprl vprašanja diskurza in praznine, medija razstave in materialnosti umetnosti.