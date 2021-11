Oče samotestiranega šolarja pred solkansko šolo z motorno žago

Nova Gorica, 18. novembra - Pred osnovno šolo Solkan je davi prišlo do incidenta, ko je jezni oče zaradi samotestiranja otroka prišel pred šolo in prižgal motorno žago. Kot je v izjavi za javnost povedal ravnatelj Marijan Kogoj, se je z očetom pogovoril, nakar se je ta umaknil. O incidentu so obvestili policijo in dogodek prijavili kot grožnjo.