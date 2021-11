Civilna iniciativa predala podpise za referendum o izolskem OPN

Izola, 18. novembra - Predstavniki civilne iniciative Gibanje za Izolo so dan pred iztekom roka na občinskem vložišču predali 952 overjenih podpisov za referendum o občinskem prostorskem načrtu (OPN). Kot je poudarila pobudnica zbiranja podpisov Viktorija Carli, so bili v referendum prisiljeni, želijo pa si ohraniti lepšo in enakomerno razvito Izolo.