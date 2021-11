DZ dokončno o novi gradbeno-prostorski zakonodaji naslednji mesec

Ljubljana, 18. novembra - DZ je opravil drugo obravnavo predlogov zakona o urejanju prostora in zakona o gradbeništvu, ki med drugim prinašata novosti glede postopkov izdaje gradbenega dovoljenja in spremembe na področju prostorskega načrtovanja. Tretjo obravnavo in s tem dokončno potrditev novih zakonov je sklenil opraviti na naslednji seji.