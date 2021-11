Jereb: Uresničujejo se najbolj črne napovedi o smrtih covidnih bolnikov

Ljubljana, 18. novembra - Razmere na intenzivnih covidnih oddelkih v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana se zaostrujejo iz dneva v dan in so po besedah vodje oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike Matjaža Jereba dejansko kritične. Kot je opozoril, se uresničujejo najbolj črne napovedi, da bo do konca novembra umrlo več kot 400 covidnih bolnikov.