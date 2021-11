V Avstriji znova rekordno število okužb z novim koronavirusom

Dunaj, 18. novembra - V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili 15.145 okužb z novim koronavirusom, s čimer so potrdili še več okužb kot v sredo, ko so že poročali o dnevnem rekordu. V zadnjem dnevu je umrlo še 55 covidnih bolnikov. Deželna glavarja Solnograškega in Zgornje Avstrije sta se zaradi porasta okužb zavzela za zaprtje javnega življenja po vsej državi.