Na konferenci pozivi k spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja za spoprijemanje s starizmom

Ljubljana, 18. novembra - Danes poteka Mednarodna spletna konferenca o škodljivih posledicah starizma in iskanju poti za uspešno spoprijemanje z njim, na kateri bo poudarek na vseživljenjskem vidiku staranja in medgeneracijsko solidarnostjo in sodelovanjem. Sodelujoči na konferenci so poudarili, da posledice starizma občutijo starejše osebe in celotna družba.