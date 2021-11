Zagotovitev stalnega zobozdravnika v občini Bloke po županovem mnenju dobra poteza

Bloke, 20. novembra - V Občini Bloke so spomladi razširili zdravstveno postajo v Novi vasi in s tem zagotovili primerne prostore za izvajanje stalne zobozdravstvene dejavnosti v občini. Po besedah župana Jožeta Dolesa se je poteza izkazala kot dobra in potrebna, saj ima zobozdravnik več kot dovolj bolnikov.