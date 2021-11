Do konca oktobra pobranih skoraj petino več javnih dajatev kot pred letom

Ljubljana, 18. novembra - Finančna uprava RS (Furs) je oktobra po prvih podatkih pobrala 1,74 milijarde evrov dajatev, kar je 12,1 odstotka več kot v lanskem oktobru. V desetih mesecih skupaj pa se je v državno blagajno steklo 15,76 milijarde evrov prihodkov. To je 18,2 odstotka več kot v enakem obdobju lani in tudi 8,7 odstotka več kot med januarjem in oktobrom 2019.