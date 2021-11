Novomeška javna kolesa s ponedeljkom v prezimovališče

Novo mesto, 21. novembra - Novomeški sistem brezplačne izposoje koles GoNm se v ponedeljek začasno poslavlja. Zaradi nižjih zunanjih temperatur in bližajoče se zime ga bodo kot običajno sezonsko zaustavili in kolesa preseli na suho. Kolesa bodo vnovič na voljo oz. v izposoji predvidoma marca prihodnje leto, so sporočili z novomeške občine.