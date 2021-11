V Trebnjem steklo urejanje večdesetletne prometne zagate

Trebnje, 18. novembra - V Trebnjem so se pred tednom lotili preureditve križišča pod gradom z ozkim nadvozom prek nekdanje ceste Bratstva in enotnosti iz leta 1958, ki ovira krajevni promet. Nadvoz bodo porušili, križišče pa posodobili in ga preoblikovali v krožišče. Pogodbena vrednost del je približno 1,6 milijona evra, glavnino bo prispevala država.