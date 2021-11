V ajdovski Pilonovi galeriji o umetnosti v času koronakrize

Ajdovščina, 19. novembra - Pilonova galerija Ajdovščina je z Mestno galerijo Nova Gorica domače umetnike pozvala k predstavitvi del, ki so nastala v času epidemije. Tako je nastala razstava Umetnost v času koronakrize na Goriškem, ki je od danes do 30. decembra na ogled v Ajdovščini, med 7. in 28. januarjem pa jo bodo gostili v novogoriški galeriji.