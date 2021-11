Na sredinem shodu prijet moški, ki je grafitiral objekte in vozila policije

Ljubljana, 18. novembra - Policija je na sredinem shodu prijela moškega, ki je z grafitiranjem poškodoval dva objekta in štiri službena vozila policije. Zaznali so tudi dve kršitvi o javnih zbiranjih, tri kršitve zakona o osebni izkaznici in 11 kršitev cestno-prometne zakonodaje. Po ocenah policije se je na shodu zbralo okoli 500 oseb, so za STA sporočili s PU Ljubljana.