V Nemčiji število novih okužb s koronavirusom preseglo 60.000

Berlin, 18. novembra - Število novih okužb z novim koronavirusom je v Nemčiji znova močno naraslo in prvič od začetka pandemije preseglo številko 60.000. Pred natanko tednom dni so v državi, ki so sooča z velikim porastom okužb, na dnevni prvič potrdili več kot 50.000 primerov.