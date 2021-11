Dvojico obsojenih za umor Malcolma X čaka oprostilna sodba

New York, 18. novembra - Newyorško tožilstvo je sklenilo dogovor z odvetniki Muhammada Aziza in Khalila Islama in se pridružilo zahtevi sodišču, naj ju opere krivde za umor vodje organizacije Nacija islama in temnopoltega voditelja Malcolma X leta 1965. Aziz in Islam od začetka vztrajata pri nedolžnosti.