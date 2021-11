Kamnik, 17. novembra - Odbojkarji Calcita Volleyja so na povratni tekmi prvega kroga pokala Cev še drugič izgubili proti španski ekipi Guaguas iz Las Palmasa. V Kamniku so Španci zmagali s 3:1 (-24, 19, -21, -21) in tako slovenske pokalne prvake izločili iz tekmovanja.