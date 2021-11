Newyorške borze končale v rdečem

New York, 17. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Investitorji so kot breme izpostavili slabe podatke z ameriškega stanovanjskega trga. Oktobra se je namreč zmanjšalo število začetih gradenj, število izdanih gradbenih dovoljenj pa se je povečalo bolj od pričakovanj analitikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.