Kanadska vlada na obalo Pacifika po katastrofalnih poplavah pošilja vojsko

Ottawa, 17. novembra - Kanada v Britansko Kolumbijo na obali Pacifika, ki so jo po rekordnih padavinah v minulih dneh opustošili ekstremne poplave in zemeljski plazovi, pošilja vojsko, je danes sporočila tamkajšnja vlada. Vojaki bodo pomagali pri evakuacijah ter nudili pomoč in zaščito najbolj prizadetim, je na Twitterju zapisal minister za javno varnost Bill Blair.