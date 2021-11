Vlada o podlagi za črpanje sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost

Ljubljana, 18. novembra - Vlada bo danes med drugim obravnavala predlog novele zakona o spodbujanju investicij. Obravnava predloga v DZ je predlagana po nujnem zakonodajnem postopku, saj vsebuje spremembe, ki so podlaga za črpanje 88,5 milijona evrov iz sklada za okrevanje in odpornost, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.