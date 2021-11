Olaj: Zavračam očitke o politizaciji policije in namigovanjih o "kadrovskih čistkah"

Ljubljana, 17. novembra - Generalni direktor policije Anton Olaj zavrača očitke o politizaciji policije, ki jih je bilo v javnosti mogoče zaslediti ob informaciji, da so direktorji policijskih uprav in načelniki policijskih postaj prejeli sklepe o prenehanju položaja. Slednje določa novela zakona o organiziranosti in delu v policiji, je za STA pojasnil Olaj.