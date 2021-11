V UKC Maribor za zdravljenje covidnih bolnikov prerazporedili 224 izvajalcev zdravstvene nege

Maribor, 17. novembra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so na oddelke za zdravljenje covida-19 prerazporedili 224 izvajalcev zdravstvene nege iz vseh ostalih njihovih oddelkov, so za STA povedali v UKC Maribor. Glede na sedanje potrebe in zagotavljanje novih posteljnih zmogljivosti bodo morali tja prerazporediti še dodaten kader.