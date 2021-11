Policija zaznala nekaj kršitev zakona o javnih zbiranjih pred šolami

Ljubljana, 17. novembra - Policija je ob današnjem začetku izvajanja samotestiranj na novi koronavirus v šolah preko javno dostopnih medijskih vsebin in z zbiranjem obvestil spremljala dogajanje v okolici osnovnih in srednjih šol ter cepilnih centrov. Na območju celotne države so po doslej zbranih podatkih Generalne policijske uprave ugotovili tri kršitve javnega reda.