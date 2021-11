Anketa Eurochambres: Optimizem in zaupanje med podjetniki se povečujeta

Ljubljana, 17. novembra - Optimizem in zaupanje med podjetniki po Evropi se povečujeta, je pokazala anketa Eurochambres 2022. Z njo so se seznanili na skupščini evropskih malih in srednjih podjetij v Portorožu, kjer sta se mudila predsednik GZS Aleš Cantarutti in gospodarski minister Zdravko Počivalšek ter z vodstvom Eurochambres spregovorila o ključnih izzivih.