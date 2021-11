V Brežicah podpisali pogodbo za gradnjo kolesarskih povezav do Krške vasi in Čateža ob Savi

Brežice, 17. novembra - Občina Brežice, gradbeno podjetje CGP in njegov partner KOP Brežice so podpisali pogodbo za izgradnjo kolesarskih povezav ob cesti Krška vas-Čatež ob Savi. Pogodbena dela bodo stala nekaj več kot 2,77 milijona evrov. Vrednost celotnega projekta so ocenili na 3,3 milijona evrov. Za naložbo bodo dobili 1,3 milijona evrov evropske in državne podpore.