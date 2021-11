Za PCR-testiranje ljubljanskih šolarjev od petka nova vstopna točka v Stožicah

Ljubljana, 17. novembra - V garažni hiši Stožice bo v petek začela delovati dodatna vstopna točka za PCR-testiranje. Ta bo namenjena izključno ljubljanskim osnovnošolcem in dijakom, ki bodo imeli po samotestiranju v šoli pozitiven rezultat hitrega testa. Vstopna točka bo odprta vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 15. uro, za testiranje pa se jim ne bo treba naročiti.