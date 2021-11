Lenarčič pozval k zagotovitvi stalnega dostopa humanitarnih organizacij do prebežnikov ob meji z Belorusijo

Bruselj, 17. novembra - Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je danes pozval k zagotovitvi stalnega dostopa humanitarnih organizacij do beguncev in migrantov ob belorusko-poljski meji. EU je sicer za humanitarno pomoč ljudem, ki so obtičali ob meji, namenila 700.000 evrov.