Konec januarja se poslavlja šef elitne angleške lige

London, 17. novembra - Predsednik elitne angleške nogometne lige Gary Hoffman bo konec januarja odstopil s položaja, potem ko je naletel na kritike prvoligašev glede tega, kako so on in vodstvo lige ravnali v primeru prevzema Newcastle Uniteda, poroča tiskovna agencija dpa. Lastnik tega je po novem konzorcij iz Savdske Arabije.