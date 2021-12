Ob prelomu leta: Slovenija tudi v letu 2021 znova v primežu epidemije

pišeta Anja Gorenc in Domen Anderle

Ljubljana, 30. decembra - Slovenija je v leto 2021 vstopila v primežu epidemije covida-19 in v podobnih razmerah se bo leto tudi izteklo. Čeprav so bili obeti ob začetku leta, ko je steklo množično cepljenje prebivalstva, smeli, da bo epidemiološka situacija ob koncu leta boljša, pa se ob nizki precepljenosti in bolj nalezljivim različicam koronavirusa to ni zgodilo.