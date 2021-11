Na lokalnih volitvah na Danskem zmagali socialdemokrati, a izgubili nekaj podpore

Koebenhavn, 17. novembra - Na lokalnih volitvah, ki so v torek potekale na Danskem, so največjo podporo osvojili vladajoči socialdemokrati premierke Mette Frederiksen, ki so prejeli 28,5 odstotka glasov, kar pa je štiri odstotne točke manj kot pred štirimi leti. Največji poraženci so desni populisti - Danska ljudska stranka (DF) je osvojila le 4,1 odstotka glasov.