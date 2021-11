Z investicijo v vodovod Ilirska Bistrica-Rodik v izboljšanje vodooskrbe Brkinov

Divača, 17. novembra - V Matavunu so danes podpisali pogodbe z izvajalci del za povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik. Gre za veliki naložbi tako za Občino Divača kot tudi za Občino Hrpelje-Kozina, pri čemer se obe županji, Alenka Štrucl Dovgan in Saša Likavec Svetelšek, nadejata, da bodo s to in drugimi investicijami spodbudili ljudi k vračanju v Brkine.