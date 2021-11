Cene stanovanjskih nepremičnin v prvem polletju poskočile

Ljubljana, 17. novembra - Cene stanovanj in hiš so po marčevski oživitvi nepremičninskega trga pospešeno rasle. V prvem polletju so se v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišale za okoli osem odstotkov, kar je najvišja polletna rast od časov pred krizo nepremičninskega trga leta 2008, ugotavlja Geodetska uprava RS (Gurs).