V Novem mestu bodo vzgajali voditelje prihodnosti

Novo mesto, 17. novembra - Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu bo danes odprla mednarodni transdisciplinarni raziskovalni center za razvoj in odličnost vodenja. S tem želijo ustvariti odprt prostor za raziskovanje, odkrivanje, razumevanje in razvoj konceptov odličnosti vodenja s ciljem razvoja voditeljev prihodnosti, so na omenjeni fakulteti pojasnili za STA.