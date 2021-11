Sting z novim albumom The Bridge nazaj k starim časom

London, 18. novembra - Gordon Matthew Thomas Sumner, znan kot Sting, je zaslovel s skupino The Police, zatem je kot solo izvajalec prepričal z baladami. Po desetletjih sprehajanja med različnimi zvrstmi je zdaj pred izdajo novega albuma The Bridge. Izšel bo v petek in po pisanju nemške tiskovne agencije dpa zvokovno spominja na stare čase.