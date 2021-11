Na Ljubljanski borzi dopoldne rastejo le delnice Luke Koper

Ljubljana, 17. novembra - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se v začetku današnjega trgovanja večinoma znižujejo, izjema so delnice Luke Koper, ki so se ob skromnem obsegu sklenjenih poslov doslej podražile za 0,76 odstotka. Največ zanimanja je za delnice Krke, katerih tečaj se za zdaj ni spremenil. Indeks SBI TOP se je do 11.30 nekoliko znižal.