Ministrstvo zagotavlja, da je samo spisalo gradbeni zakon

Ljubljana, 17. novembra - Ministrstvo za okolje in prostor je samo spisalo predlog novele zakona o gradbeništvu, so zatrdili na ministrstvu in zanikali poročanje medijev, da je zakon pisala odvetniška družba Neffat, ki v črnograditeljski zgodbi zastopa poslanca DeSUS Branka Simonoviča. Odločno so tudi zanikali, da je zakon pisan "na roko" kateremukoli posamezniku.