Rdeči križ poziva k dostopu do migrantov na poljsko-beloruski meji

Ženeva/Ljubljana, 17. novembra - Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) poziva k nujni umiritvi razmer na belorusko-poljski meji. Poudarili so, da je treba humanitarnim organizacijam omogočiti dostop do obmejnega območja, da bi preprečili še več smrtnih žrtev, so sporočili iz Rdečega križa Slovenije. Ta zbira tudi finančno pomoč za migrante.